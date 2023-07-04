Глава ASOIF высказался о допуске россиян на Олимпиаду

Глава Ассоциации летних олимпийских международных федераций (ASOIF) Франческо Риччи Битти призвал найти способ включения спортсменов в нейтральном статусе в олимпийские соревнования, передает Inside the Game.
Битти отметил, что спорт должен наводить мосты, а не воевать, а также призвал найти способ включить нейтральных спортсменов в соревнования.
«Я считаю большим вкладом позицию федераций, которые пытаются приспособить некоторых нейтральных спортсменов к выступлению на соревнованиях. Этот вклад вносит семья международных федераций для комфортного принятия решения по допуску атлетов из России и Белоруссию к Олимпиаде 2024 года», — сказал Битти.
На заседании исполкома МОК 28 марта было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий. К соревнованиям не будут допущены спортсмены, представляющие силовые ведомства и вооруженные силы.