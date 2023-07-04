Глава ASOIF высказался о допуске россиян на Олимпиаду

«Я считаю большим вкладом позицию федераций, которые пытаются приспособить некоторых нейтральных спортсменов к выступлению на соревнованиях. Этот вклад вносит семья международных федераций для комфортного принятия решения по допуску атлетов из России и Белоруссию к Олимпиаде 2024 года», — сказал Битти.