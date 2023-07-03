Экс-министр спорта России призвал МОК запретить турниры на территории Чехии

Бывший министр спорта России Павел Колобков заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) и спортивные федерации должны отказаться от проведения соревнований в Чехии из-за запрета на участие в соревнованиях на территории страны отечественных атлетов. Его слова приводит РИА Новости.

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«Международные федерации и МОК должны дать рекомендации и принять решение не проводить международные соревнования на территории Чехии. Потому что страна должна гарантировать соблюдение соответствующих соглашений, в которых прописана возможность участия всех спортсменов.



Это однозначное и неприкрытое вмешательство государственных структур. Самая простая реакция, которая должна быть — запрет на проведение там международных соревнований», — сказал Колобков.

30 июня правительство Чехии согласилось запретить российским спортсменам принимать участие в соревнованиях своей страны после выдвинутого предложения Министерством образования страны. Отмечается, что чешским спортсменам также запрещено участвовать в соревнованиях на российской территории.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.