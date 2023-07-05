Чернышенко: Путин помог победить заявке Сочи на Олимпиаду-2014

В Гватемале 16 лет назад, 5 июля 2007 года, прошла сессия МОК, на которой в борьбе за право провести зимние Олимпийские игры 2014 года победил Сочи. Значительные усилия для победы приложил президент России Владимир Путин, рассказал зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Об этом пишет ТАСС.

Чернышенко признался, что многие российские официальные лица очень волновались из-за того, что Путин принял решение поехать в Гватемалу, в которой в начале 2000-х завершилась гражданская война.

Вместе с тем, отметил он, все прошло спокойно. Глава государства прилетел в Гватемалу, поселился в обычной гостинице, активно и дружелюбно общался с функционерами.

Зампред правительства пояснил, что президент тщательно готовился к каждой встрече с представителями МОК, изучал справочные материалы, а затем говорил с ними как с хорошими, старыми знакомыми.