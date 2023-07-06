Лавров заявил, что спорт должен оставаться вне политики

"То, что уже в 13 раз <...> это ралли берет сегодня старт в Казани, говорит о том, насколько важно для всех нашей соседей, всех тех, кто живет на этом огромном евразийском континенте, ощущать сопричастность к общему делу, к общей судьбе, тем более через спорт, который, как вы знаете, обязан быть вне политики, как бы ни старались некоторые спортивные, околоспортивные деятели пытаться его политизировать, и который сближает людей через естественное ощущение честного состязания", - сказал глава МИД РФ.