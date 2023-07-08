Боец UFC объяснил комментарий об откровенных фотосессиях Загитовой

«Хочу, чтобы татары исповедовали свою религию и одевались скромно. Я же ее не оскорбил», — заявил Фахретдинов.

29 июня в интервью «Спорт-Экспрессу» боец высказался об откровенных фотосессиях Загитовой. Тогда он заявил, что не стал бы выкладывать фотографии в купальниках, будучи женщиной-татаркой.

Фахретдинов дебютировал в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) в июне 2022 года. На его счету три победы в трех поединках промоушена. Загитова приостановила спортивную карьеру в декабре 2019 года. Фигуристка — олимпийская чемпионка Игр 2018 года. На ее счету также победы на чемпионате мира и чемпионате Европы.