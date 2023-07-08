Родионенко раскритиковала идею пригласить россиян на Азиатские игры без шансов на медали

Возможное выступление россиян на Азиатских играх 2023 года с запретом на получение медалей выглядит странным и нарушает спортивные принципы. Так считает старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко, передаёт РИА Новости.

Специалист отметила, что не понимает, зачем выступать в соревнованиях, не имея возможности бороться за медали.

«Это как-то странно и не очень хорошо. Я думаю, что это очень неправильно», - сказала Родионенко.

По словам тренера, такие условия нарушают спортивные принципы. Родионенко предположила, что завтра станет известна дополнительная информация, касающаяся участия российских спортсменов в Азиатских играх.

В субботу портал Inside the Games сообщил, что до 500 российских и белорусских спортсменов выступят на летних Азиатских играх, которые пройдут в китайском Ханчжоу с 23 сентября по 8 октября.