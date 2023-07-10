У экс-главы НОК Украины нашли бизнес в ДНР

В базе данных Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) России зарегистрировано ООО «Монблан», юридический адрес которого находится в Донецке, а учредителями фирмы являются олимпийский чемпион и бывший глава Национального олимпийского комитете (НОК) Украины Сергей Бубка и его брат Василий. Об этом сообщает Sports.ru.

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Фирма занимается торговлей розничным моторным топливом в специализированных магазинах. «Монблан» выполнил три государственных контракта на сумму 831 96. Заказчиками являлись Республиканский реабилитационный центр Минздрава ДНР, казначейство ДНР, и федеральное казенное учреждение «Центр по обеспечению деятельности казначейства России».