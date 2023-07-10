Песков заявил, что Россия высоко ценит позицию Алиева о недопустимости политизации спорта

Москва неоднократно заявляла о недопустимости политизации спорта и высоко ценит аналогичную позицию руководства Азербайджана. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее Движение неприсоединения по итогам министерского заседания в Баку приняло по инициативе президента Азербайджана Ильхама Алиева декларацию, в которой говорится, что члены организации ожидают политически нейтральные Олимпийские и Паралимпийские игры в Париже в 2024 году.