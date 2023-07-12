Украина не намерена отказываться от идеи бойкота соревнований с участием россиян

"Есть государственное решение, что мы все равно не участвуем в этих соревнованиях, - сказал Гутцайт. - На сегодняшний день такая опция (по пересмотру бойкота - прим. ТАСС) не рассматривается. Сложно сейчас, но есть такое решение, мы его приняли, двигаемся по нему. У всех на сердце тяжело, вы же понимаете. Но здесь [в офисе НОК] была встреча со всеми президентами федераций, которые выразили свое мнение, это было общее решение".