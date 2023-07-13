Чернышенко: Россия не согласится с требованиями к спортсменам по осуждению СВО

"Конечно, мы всегда надеемся получить приглашение, ни от чего сами не отказываемся и очень рады, если нашим спортсменам дают возможность выступать, - сказал Чернышенко. - Вопрос - в обмен на что? Если для этого нужно отказаться от родины и предать ее, то, конечно, нас такое не устраивает. К тем унижениям, которые придумывают англосаксы, когда говорят: "Выступайте под нейтральным флагом и без гимна", - сейчас добавляют то, что ты должен публично осудить наше решение по проведению СВО. Конечно, мы с этим не согласны".