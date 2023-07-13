Чернышенко: Россия не согласится с требованиями к спортсменам по осуждению СВО

Чернышенко заявил, что Россия не согласится с требованиями к спортсменам по осуждению СВО
Россия не согласится выступать на международных соревнованиях, если спортсменов страны будут принуждать к публичному осуждению специальной военной операции (СВО). Об этом в четверг журналистам заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"Конечно, мы всегда надеемся получить приглашение, ни от чего сами не отказываемся и очень рады, если нашим спортсменам дают возможность выступать, - сказал Чернышенко. - Вопрос - в обмен на что? Если для этого нужно отказаться от родины и предать ее, то, конечно, нас такое не устраивает. К тем унижениям, которые придумывают англосаксы, когда говорят: "Выступайте под нейтральным флагом и без гимна", - сейчас добавляют то, что ты должен публично осудить наше решение по проведению СВО. Конечно, мы с этим не согласны".
Чернышенко отметил, что не видит смысла оспаривать в судах правомерность введения санкций в отношении российского спорта в текущий момент.
"А смысл какой? Конечно, мы везде, где можно, накапливаем всю необходимую документацию для того, чтобы потом время нас рассудило в суде, и [документацию] можно было предъявить", - заключил вице-премьер.