Винер прокомментировала решение МОК

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер поделилась мнением о решении Международного олимпийского комитета (МОК) не направлять России и Белоруссии приглашение на Олимпийские игры — 2024 в установленную дату 26 июля. Ее слова передает «Матч ТВ».

«Не хочу толочь воду в ступе. Издевательство и ужас. Это как пушка, которая сошла с ума, поворачивается и стреляет во всех», — сказала Винер.

Сегодня, 13 июля, сообщалось, что МОК 26 июля разошлет приглашения на Игры. Россия и Белоруссия не получат приглашения из-за спецоперации на Украине.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.