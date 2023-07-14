Винер прокомментировала решение МОК

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка считает, что Россия выступит на летних Олимпийских играх 2024 года, которые пройдут в Париже, передает РИА Новости.

"Надежда умирает последней. Это не отказ, приглашение не состоится. Но мы надеемся, что разум возобладает, люди, которые принимают решения, вспомнят, что спорт - это не про политику", - сказала Навка.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям. На заседании исполкома МОК 28 марта было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий.