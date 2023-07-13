Губерниев резко прокомментировал решение МОК

Губерниев: помимо Парижа, мы наверняка пропустим и зимние Игры, всем без нас хорошо
Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о решении МОК не присылать приглашения на Игры в Париже олимпийским комитета России, Беларуси и Гватемалы.
«Всем, кто следит за ситуацией, давно всё понятно: в Париж мы не едем. Заявили там что то МОК или нет — мы пропустим эти Игры. Возможно, отдельные спортсмены и поедут, сборная России — нет. Более того, наверняка пропустим и зимнюю Олимпиаду, возможно, даже две. Нас там не хотят видеть, им и без нас хорошо, — цитирует Губерниева «Матч ТВ».
Олимпийские игры в столице Франции пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.
Ранее Betassist приводил слова Губерниева о голкипере Федотове. Комментатор предположил, что Иван «Россию любит больше, чем США, а Москву – чем Филадельфию».