Губерниев резко прокомментировал решение МОК

«Всем, кто следит за ситуацией, давно всё понятно: в Париж мы не едем. Заявили там что то МОК или нет — мы пропустим эти Игры. Возможно, отдельные спортсмены и поедут, сборная России — нет. Более того, наверняка пропустим и зимнюю Олимпиаду, возможно, даже две. Нас там не хотят видеть, им и без нас хорошо, — цитирует Губерниева «Матч ТВ».