Навка верит в допуск российских спортсменов к участию в Олимпиаде

"Надежда всегда умирает последней, - сказала Навка. - Это не отказ. Просто в данный момент приглашение не состоится. Но мы надеемся, что разум возобладает, люди вспомнят, что спорт - это совсем не про политику, а про дружбу, любовь и преодоление. Надеюсь, люди, которые принимают это решение, будут благоразумны и вспомнят, для чего все это".