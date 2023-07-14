Экс-игрок «Тоттенхэма» рассказал, что подвергся насилию в шесть лет

Бывший игрок «Тоттенхэма», ныне выступающий за «Эвертон», Деле Алли в интервью на YouTube-канале Overlap рассказал о тяжелом детстве, упомянув торговлю наркотиками и сексуальное насилие.
«Когда мне было шесть, друг моей матери подверг меня сексуальному насилию. Он часто бывал у нас дома. Моя мама была алкоголичкой... Извини. Это случилось, когда мне было шесть. Потом меня отправили в Африку – учиться дисциплине.
В семь я начал курить, в восемь – незаконно торговать наркотиками. Я возил наркотики под футболкой. В 11 меня свесили с моста. Парень из соседнего дома», — сказал Алли.
Деле Алли выступал за «Тоттенхэм» с 2015 по 2022 год. В составе клуба ему удалось дойти до финала Кубка Английской футбольной лиги (2020/21) и Лиги чемпионов: (2018/19). После ухода из столичной команды полузащитник перешел в «Эвертон».
В прошлом сезоне англичанин выступал за турецкий «Бешикташ». За команду он провел 13 матчей, отметившись двумя забитыми мячами.
С 2015 по 2019 год Алли выступал за сборную Англии. Всего полузащитник провел за национальную команду 37 матчей.