Экс-игрок «Тоттенхэма» рассказал, что подвергся насилию в шесть лет

«Когда мне было шесть, друг моей матери подверг меня сексуальному насилию. Он часто бывал у нас дома. Моя мама была алкоголичкой... Извини. Это случилось, когда мне было шесть. Потом меня отправили в Африку – учиться дисциплине.



В семь я начал курить, в восемь – незаконно торговать наркотиками. Я возил наркотики под футболкой. В 11 меня свесили с моста. Парень из соседнего дома», — сказал Алли.