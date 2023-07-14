Тренер Еремин призвал не унижаться после решения МОК

Тренер Еремин: изоляция надолго, нужно держать свое лицо и иметь уважение к себе
Заслуженный тренер России Станислав Еремин выразил уверенность, что изоляция российского спорта будет продолжаться долго. Его слова передает «Матч ТВ».
«Я еще раньше сказал, что весь этот процесс и изоляция надолго. И какие то подачки, какие то их телодвижения в нашу сторону только подчеркивают, что это будет идти долго. И в этой ситуации нужно держать свое лицо, иметь уважение к себе, нашему спорту, нашему баскетболу, и в то же время контакты нужно продолжать, потому что все равно мы должны возвращаться. Тем не менее унижаться ни в коем случае нельзя», — сказал Еремин.
В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.
На заседании исполкома МОК 28 марта было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий.
13 июля в МОК сообщили, что в установленную дату, 26 июля, не отправят России приглашение на Олимпийские игры в Париже.