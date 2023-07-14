Тренер Еремин призвал не унижаться после решения МОК

«Я еще раньше сказал, что весь этот процесс и изоляция надолго. И какие то подачки, какие то их телодвижения в нашу сторону только подчеркивают, что это будет идти долго. И в этой ситуации нужно держать свое лицо, иметь уважение к себе, нашему спорту, нашему баскетболу, и в то же время контакты нужно продолжать, потому что все равно мы должны возвращаться. Тем не менее унижаться ни в коем случае нельзя», — сказал Еремин.