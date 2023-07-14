Российских спортсменов могут обязать платить государству за смену гражданства
Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил о появлении инициативы по внесению изменений в законодательство касательно смены гражданства российскими спортсменами. Его слова передает «Матч ТВ».
«Выходит, что деньги наших налогоплательщиков потрачены впустую. На мой взгляд, государство вполне вправе потребовать компенсацию за переход такого спортсмена.
Поэтому в нашем комитете снова рассматривается законопроект о компенсации государству за атлетов, которые меняют спортивное гражданство. В частности, речь идет о кандидатах в различные сборные», — сказал Свищев.
В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.
На заседании исполкома МОК 28 марта было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий.