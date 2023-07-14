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Российских спортсменов могут обязать платить государству за смену гражданства

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил о появлении инициативы по внесению изменений в законодательство касательно смены гражданства российскими спортсменами. Его слова передает «Матч ТВ».

Российских спортсменов могут обязать платить государству за смену гражданства
© РИА Новости

«Выходит, что деньги наших налогоплательщиков потрачены впустую. На мой взгляд, государство вполне вправе потребовать компенсацию за переход такого спортсмена.

Поэтому в нашем комитете снова рассматривается законопроект о компенсации государству за атлетов, которые меняют спортивное гражданство. В частности, речь идет о кандидатах в различные сборные», — сказал Свищев.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.

На заседании исполкома МОК 28 марта было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий.

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