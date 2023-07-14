Журова высказалась о трансгендерах в российском спорте

«У нас в спорте никогда не будет трансгендеров» — Журова
Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы РФ Светлана Журова заявила «Матч ТВ», что в российском спорте никогда не будет трансгендеров.
В пятницу Государственная Дума официально запретила смену пола в России.
— У нас в спорте никогда не будет трансгендеров. Не знаю, что должно случиться, чтобы это произошло. Мы всегда будем говорить, что женщины должны соревноваться с женщинами, и все подтянутся к России.
Мы стоим на страже женского спорта. Трансгендеры пусть соревнуются в отдельной категории, им этого не запрещает никто делать, — заявила Журова «Матч ТВ».