«МОК принял к сведению негативную реакцию со стороны некоторых европейских правительств.



Прискорбно видеть, что некоторые правительства не хотят уважать большинство в олимпийском движении или автономию спорта, которую они требуют от других стран и восхваляют в бесчисленных речах и резолюциях ООН и Европейского союза.



Прискорбно, что эти правительства не поднимают вопрос о двойных стандартах, с которыми мы столкнулись во время консультаций.



Мы не видели от них ни одного комментария об их отношении к допуску спортсменов, чьи страны вовлечены в остальные 70 войн, вооруженных конфликтов и кризисов в мире.



Еще более прискорбно, что они грубо пренебрегают очень четким заявлением двух специальных докладчиков Совета ООН по правам человека, в то время как в других вопросах они всегда подчеркивают свои твердые просьбы об уважении прав человека.



Как заявил специальный докладчик ООН: «Идея не в том, что мы собираемся признавать права человека за людьми, которые похожи на нас и с которыми мы согласны в их действиях и поведении. Идея заключается в том, что любой человек имеет право не подвергаться дискриминации на основании своего паспорта».



Обсуждения и реакция олимпийского движения со всей очевидностью показывают, что эти правительственные и политические вмешательства даже укрепили единство олимпийского движения.



Все заинтересованные стороны еще раз предельно ясно дали понять: правительства не могут решать, какой спортсмен имеет право принимать участие в соревнованиях. Это стало бы концом международного спорта в том виде, каким мы его знаем. Все заинтересованные стороны олимпийского движения очень обеспокоены этим.



Тот факт, что обе стороны в этом противостоянии недовольны, может свидетельствовать о том, что МОК нашел некую золотую середину, на основании которой все стороны могут двигаться вперед, чтобы внести свой вклад во взаимопонимание и мир», – говорится в заявлении МОК.