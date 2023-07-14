МОК о критике рекомендаций по допуску россиян европейскими правительствами: «Прискорбно, что они не поднимают вопрос о двойных стандартах»
МОК осудил негативную реакцию европейских правительств на рекомендации по допуску россиян.
В конце марта Международный олимпийский комитет рекомендовал допустить россиян к международным соревнованиям в нейтральном статусе, однако это не касается командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших боевые действия.
«МОК принял к сведению негативную реакцию со стороны некоторых европейских правительств.
Прискорбно видеть, что некоторые правительства не хотят уважать большинство в олимпийском движении или автономию спорта, которую они требуют от других стран и восхваляют в бесчисленных речах и резолюциях ООН и Европейского союза.
Прискорбно, что эти правительства не поднимают вопрос о двойных стандартах, с которыми мы столкнулись во время консультаций.
Мы не видели от них ни одного комментария об их отношении к допуску спортсменов, чьи страны вовлечены в остальные 70 войн, вооруженных конфликтов и кризисов в мире.
Еще более прискорбно, что они грубо пренебрегают очень четким заявлением двух специальных докладчиков Совета ООН по правам человека, в то время как в других вопросах они всегда подчеркивают свои твердые просьбы об уважении прав человека.
Как заявил специальный докладчик ООН: «Идея не в том, что мы собираемся признавать права человека за людьми, которые похожи на нас и с которыми мы согласны в их действиях и поведении. Идея заключается в том, что любой человек имеет право не подвергаться дискриминации на основании своего паспорта».
Обсуждения и реакция олимпийского движения со всей очевидностью показывают, что эти правительственные и политические вмешательства даже укрепили единство олимпийского движения.
Все заинтересованные стороны еще раз предельно ясно дали понять: правительства не могут решать, какой спортсмен имеет право принимать участие в соревнованиях. Это стало бы концом международного спорта в том виде, каким мы его знаем. Все заинтересованные стороны олимпийского движения очень обеспокоены этим.
Тот факт, что обе стороны в этом противостоянии недовольны, может свидетельствовать о том, что МОК нашел некую золотую середину, на основании которой все стороны могут двигаться вперед, чтобы внести свой вклад во взаимопонимание и мир», – говорится в заявлении МОК.
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