Губерниев прокомментировал законопроект о компенсациях за смену гражданства

«Этим законопроект депутаты признают то, что наши спортсмены собираются менять гражданство. Если бы проблема не стояла остро, то тогда бы ничего и не делали. Наверное, какое-то здравое зерно в этом есть. Люди всё-таки получают зарплаты, находятся на содержании нашего государства, регионов, спортивных обществ. Но мне кажется, если спортсмены захотят уехать из страны, их это не остановит. Удерживать спортсменов нужно другим. Например: проведением различных соревнований. Я считаю, что здесь нужен не кнут, а пряник! В данной ситуации кнут никак не поможет», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.