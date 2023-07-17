Исинбаева возобновит работу в комиссии спортсменов МОК в сентябре

"С 2016 года я являюсь членом МОК, где активно работаю со своими коллегами, выдающимися спортсменами со всего мира, на благо развития спорта и олимпийского движения. Была временная пауза в работе, МОК понадобилось время во всем разобраться. Сегодня я с радостью могу сообщить, что уже в сентябре 2023 возобновляю свою международную деятельность в МОК, так как в отношении меня у организации нет никаких сомнений и ни под какие статьи и санкции я не попадаю", - написала Исинбаева.