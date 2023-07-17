Экс-футболист ЦСКА заявил, что Исинбаева подлежит анафеме

Экс-футболист ЦСКА Пономарев о живущей в Испании Исинбаевой: что она вытворяет сейчас, я не понимаю
Бывший футболист московского ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев раскритиковал олимпийскую чемпионку по легкой атлетике Елену Исинбаеву, которую подозревают в переезде в Испанию. Его слова передает РИА Новости.
«Это подлость и предательство. Она подлежит анафеме. Ее надо забыть. Званиями она поощрялась правительством за ее достижения в спорте, что она вытворяет сейчас — я не понимаю. Понятно, что все ее счета и недвижимость за границей, а если она будет поддерживать СВО, все это заморозят и отберут. Вот цена предательства», — сказал Пономарев.
12 июля испанские СМИ сообщили о том, что спортсменка переехала жить на Канарские острова. В статье отмечается, что Исинбаева ведет сдержанный образ жизни, но проживает в неназванном «роскошном комплексе».
В феврале 2023 года Исинбаева, которая имеет звание майора российской армии, попала на 50 лет в санкционный список Украины.
Исинбаева стала чемпионкой Олимпийских игр в прыжках с шестом в 2004 и 2008 годах. Еще через четыре года она завоевала бронзу.