Экс-футболист ЦСКА заявил, что Исинбаева подлежит анафеме

«Это подлость и предательство. Она подлежит анафеме. Ее надо забыть. Званиями она поощрялась правительством за ее достижения в спорте, что она вытворяет сейчас — я не понимаю. Понятно, что все ее счета и недвижимость за границей, а если она будет поддерживать СВО, все это заморозят и отберут. Вот цена предательства», — сказал Пономарев.