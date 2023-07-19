Чемпион ОИ призвал закончить травлю Исинбаевой

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев выступил со словами поддержки легкоатлетки Елены Исинбаевой. Его слова передает РИА Новости.
«Конечно, Елена не заслужила этого. Не надо всех этих резких движений. Не надо ее дискредитировать, это неправильно. Зачем мы занимаемся травлей выдающейся спортсменки, которой недавно рукоплескали? Надо остановиться и спокойно с ней поговорить, объяснить, что офицер российской армии принимал присягу и должен нести такую же ответственность, как и остальные военнослужащие», — сказал Васильев.
17 июля Исинбаева заявила, что удостоенные ею награды и воинское звание от спортивного общества ЦСКА носят формальный характер.
В феврале 2023 года Исинбаева, которая имеет звание майора российской армии, попала на 50 лет в санкционный список Украины.
Исинбаева является трехкратной чемпионкой мира, четырехкратной чемпионкой Европы в помещении и чемпионкой Европы на открытом воздухе. В ходе президентских выборов 2018 года вошла в состав движения Putin Team, выступавшего в поддержку Владимира Путина.