Чемпион ОИ призвал закончить травлю Исинбаевой

«Конечно, Елена не заслужила этого. Не надо всех этих резких движений. Не надо ее дискредитировать, это неправильно. Зачем мы занимаемся травлей выдающейся спортсменки, которой недавно рукоплескали? Надо остановиться и спокойно с ней поговорить, объяснить, что офицер российской армии принимал присягу и должен нести такую же ответственность, как и остальные военнослужащие», — сказал Васильев.