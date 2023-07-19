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Чемпион ОИ призвал закончить травлю Исинбаевой

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев выступил со словами поддержки легкоатлетки Елены Исинбаевой. Его слова передает РИА Новости.

Чемпион ОИ призвал закончить травлю Исинбаевой
© ТАСС

«Конечно, Елена не заслужила этого. Не надо всех этих резких движений. Не надо ее дискредитировать, это неправильно. Зачем мы занимаемся травлей выдающейся спортсменки, которой недавно рукоплескали? Надо остановиться и спокойно с ней поговорить, объяснить, что офицер российской армии принимал присягу и должен нести такую же ответственность, как и остальные военнослужащие», — сказал Васильев.

17 июля Исинбаева заявила, что удостоенные ею награды и воинское звание от спортивного общества ЦСКА носят формальный характер.

В феврале 2023 года Исинбаева, которая имеет звание майора российской армии, попала на 50 лет в санкционный список Украины.

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Исинбаева является трехкратной чемпионкой мира, четырехкратной чемпионкой Европы в помещении и чемпионкой Европы на открытом воздухе. В ходе президентских выборов 2018 года вошла в состав движения Putin Team, выступавшего в поддержку Владимира Путина.

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