Объявлен средний заработок спортивных тренеров в России

"Качество спортивного резерва обеспечивается прежде всего качеством тренеров и условиями их работы. В этой связи отмечу, что по итогам 2022 года размер средней заработной платы тренера в России составил 48,2 тыс. рублей, что примерно соответствует средней зарплате в социальной сфере в РФ и выше показателя 2021 года на 3,7 тыс. рублей", - сказал Матыцин.