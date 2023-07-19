Олег Матыцин предложил Госдуме разработку отдельного национального проекта «Спорт»

«Спорт должен быть интегрирован во все сферы жизни через реализацию межведомственных программ взаимодействия с образованием, здравоохранением, наукой, производственной сферой, развитием сельских территорий, бизнес сообществом.



Важным также считаем восстановление модели ведомственного спорта. Только так можно добиться устойчивой национальной системы спорта.



В связи с обозначенной мною приоритизацией задач по решению актуальных вопросов отрасли считаем возможным разработку отдельного национального проекта «Спорт», – сказал министр во время выступления.