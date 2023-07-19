Олег Матыцин предложил Госдуме разработку отдельного национального проекта «Спорт»
Министр спорта РФ Олег Матыцин предложил Госдуме разработку отдельного национального проекта «Спорт».
Сегодня в Госдуме проходит «Правительственный час» с участием Матыцина.
«Спорт должен быть интегрирован во все сферы жизни через реализацию межведомственных программ взаимодействия с образованием, здравоохранением, наукой, производственной сферой, развитием сельских территорий, бизнес сообществом.
Важным также считаем восстановление модели ведомственного спорта. Только так можно добиться устойчивой национальной системы спорта.
В связи с обозначенной мною приоритизацией задач по решению актуальных вопросов отрасли считаем возможным разработку отдельного национального проекта «Спорт», – сказал министр во время выступления.
Федотов о дисциплине в армии: «Если с пониманием относитесь к обязанностям, вас не трогают. Так и в ЦСКА. Четко выполняешь обязанности – проблем не будет»
Чимаев – Эдвардсу: «Если ты мужчина, давай подеремся в Абу-Даби»
Матыцин об условиях допуска россиян: «Никакие декларации с осуждением СВО спортсменами или кем бы то ни было подписываться не будут»