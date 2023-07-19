Свищев заявил, что Госдума планирует добиваться увеличения финансирования спорта в России
В Государственной думе будут добиваться увеличения финансирования сферы спорта, заявил глава комитета по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.
В среду в Государственной думе РФ состоялся «Правительственный час» с участием министра спорта РФ Олега Матыцина. Речь шла о реализации госпрограммы «Развитие физкультуры и спорта».
— Важное событие, впервые с 2017 года мы заслушали отчет министра спорта. Это важное событие для всей индустрии. Интересное выступление, на него активно реагировали депутаты. Общее мнение к министерству спорта позитивное, это очень важно для нас. Мы чувствуем интерес всех депутатов, что нужно поддерживать наш спорт. Будем добиваться увеличения финансирования, потому что сейчас тенденция не очень хорошая. Тех денег, которые запланированы в программе до 2025 года, то есть сокращение до 47 миллиардов, недостаточно для развития. Будем этот вопрос ставить, — передает слова Свищева корреспондент «Матч ТВ».
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Свищев заявил, что Госдума планирует добиваться увеличения финансирования спорта в России
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