Свищев заявил, что Госдума планирует добиваться увеличения финансирования спорта в России

— Важное событие, впервые с 2017 года мы заслушали отчет министра спорта. Это важное событие для всей индустрии. Интересное выступление, на него активно реагировали депутаты. Общее мнение к министерству спорта позитивное, это очень важно для нас. Мы чувствуем интерес всех депутатов, что нужно поддерживать наш спорт. Будем добиваться увеличения финансирования, потому что сейчас тенденция не очень хорошая. Тех денег, которые запланированы в программе до 2025 года, то есть сокращение до 47 миллиардов, недостаточно для развития. Будем этот вопрос ставить, — передает слова Свищева корреспондент «Матч ТВ».