Отношение двукратной олимпийской чемпионки в прыжках с шестом Елены Исинбаевой к воинскому званию является недопустимым. Об этом в среду журналистам заявил министр спорта РФ Олег Матыцин.

"Здесь абсолютно однозначная оценка - недопустимо так относиться к воинскому званию, к гражданской позиции и событиям, которые происходят в твоей родной стране, - сказал Матыцин. - Каждый человек, любящий свою страну, однозначно отрицательно относится к таким заявлениям".

В понедельник Исинбаева в своих социальных сетях сообщила, что в сентябре 2023 года возобновит работу в комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета, поскольку организация не нашла оснований для отстранения ее от выполнения своих обязанностей. Исинбаева отметила, что во время спортивной карьеры никогда не состояла в Вооруженных силах России, а звание майора, которое ей присвоили за выступление в составе ЦСКА, назвала "номинальным".