Исинбаева сообщила в своих социальных сетях, что возобновит работу в комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета в сентябре 2023 года. Она также отметила, что ее звание майора, которое ей было присвоено за выступление в составе ЦСКА, является номинальным, так как она никогда не состояла в Вооруженных силах России. Такое отношение к званию не понравилось Матыцину.