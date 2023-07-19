Матыцина возмутили слова Исинбаевой о звании
Министр спорта РФ Олег Матыцин выразил недовольство отношением двукратной олимпийской чемпионки в прыжках с шестом Елены Исинбаевой к ее воинскому званию. Об этом пишет ТАСС.
Исинбаева сообщила в своих социальных сетях, что возобновит работу в комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета в сентябре 2023 года. Она также отметила, что ее звание майора, которое ей было присвоено за выступление в составе ЦСКА, является номинальным, так как она никогда не состояла в Вооруженных силах России. Такое отношение к званию не понравилось Матыцину.
«Здесь абсолютно однозначная оценка - недопустимо так относиться к воинскому званию, к гражданской позиции и событиям, которые происходят в твоей родной стране», - заявил министр.
Ранее комиссия по этике Международного олимпийского комитета (МОК) не нашла оснований для применения санкций в отношении Исинбаевой, которая является членом организации. Комиссия полагает, что спортсменка не имела контрактных связей с российскими вооруженными силами или с органами безопасности и не поддерживала военные действия на Украине.