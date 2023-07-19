Скончался бывший тренер казанского «Рубина»

На 50-м году жизни скончался бывший тренер-реабилитолог казанского «Рубина» Эдуард Кундухов. Об этом сообщила пресс-служба татарстанского клуба на своем официальном сайте.

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Последним местом работы Кундухова стала владикавказская «Алания», которая проводит сезон-2023/24 в Первой лиге.

«Эдуард Кундухов работал в «Рубине» с 2014 по 2019 год и был настоящим профессионалом своего дела. Футбольный клуб «Рубин» выражает глубокие соболезнования родным и близким Эдуарда Маратовича», — говорится в некрологе.

По итогам сезона-2022/23 «Рубин» под руководством Рашида Рахимова выиграл Первую лигу и получил право выступить в новом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ).

Матч первого тура казанцы проведут в Москве против «Локомотива». Игра пройдет 22 июля и начнется в 17:30 по московскому времени.