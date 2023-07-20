Депутат Госдумы обратился в Генпрокуратуру после слов Исинбаевой

«Номинальный майор с самыми настоящими испанскими откровениями. Олимпийская чемпионка Елена Исинбаева, возведенная в ранг народных героев, но пропавшая из виду в феврале 2022 года, на днях написала на испанском языке сообщение в соцсетях. Поводом для этого стала публикация испанских СМИ о том, что майор российской армии проживает на Канарских островах.



Эта новость быстро облетела российские издания, вызвав в обществе патриотический шок. В испанском стыду Исинбаева напомнила всем, что она – легенда, лучшая спортсменка на планете, удостоенная премии какого-то Принца Астурийского.



Но она упомянула и о России, однако в аспекте приписки к спортклубу ЦСКА с «номинальным» присвоением воинского звания.



Исинбаева в 2016 году была избрана членом МОК по квоте спортсменов, но в июне в отношении неё МОК запустил проверку о военной деятельности и поддержке СВО. По её результатам МОК подтвердил, что не нашел оснований для наказания Исинбаевой.



В связи с этим Исинбаева выразила радость о возобновлении своей деятельности в МОК с сентября 2023 года, удосужившись перевести испанский текст на русский язык специально для своих читателей на странице «ВКонтакте».



Учитывая явный умысел Исинбаевой по дискредитации ВС России и осквернения звания офицера ради продолжения работы в МОК, я обращаюсь в Генеральную прокуратуру для принятия мер. Офицер осознанно порочит честь мундира, в связи с чем должен быть лишён воинского звания.



Сервису «ВКонтакте» было бы правильно заблокировать пост Исинбаевой как несовместимый с гражданской позицией в отношении национальной гордости за Армию России», – написал Терюшков в своём телеграм-канале.