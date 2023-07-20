Винер-Усманова стала полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством"

Винер-Усманова удостоена награды за "заслуги перед государством, большой вклад в развитие физической культуры и спорта". Таким образом, она стала полным кавалером ордена. Ранее тренер была удостоена II (2018), III (2008) и IV (2005) степеней этой награды.

Орденом "За заслуги перед Отечеством" награждают граждан РФ за особо выдающиеся достижения, связанные с укреплением российской государственности, социально-экономическим развитием и повышением обороноспособности страны, научно-исследовательской деятельностью, развитием культуры и искусства. Кроме того, награду вручают за выдающиеся спортивные достижения, а также укрепление мира, дружбы и сотрудничества между народами.