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Чемпионка мира Чен об Исинбаевой: почему вы к ней привязались?

Чемпионка мира по легкой атлетике, комментатор Иоланда Чен встала на защиту двукратной олимпийской чемпионки в прыжках с шестом Елены Исинбаевой, заявив, что у нее есть возможность отстаивать позиции России в Международном олимпийском комитете (МОК). Слова Чен приводит «Матч ТВ».

Чемпионка мира Чен об Исинбаевой: "Почему вы к ней привязались?"
© РИА Новости

12 июля издание El Digital Sur написало, что олимпийская чемпионка переехала жить в Испанию. По информации журналистов, она проживает в «роскошном комплексе» и ведет «скрытный образ жизни».

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«У Исинбаевой есть дети. Они занимаются теннисом, на Тенерифе большое количество клубов и кортов.

Какие нормы она нарушила? Она сама в России занималась благотворительностью, вложила большие средства в волгоградскую школу легкой атлетики. Почему вы к ней привязались? Ни от кого она не отрекалась!» — сказала Чен.

17 июля Исинбаева заявила, что удостоенные ею награды и воинское звание от спортивного общества ЦСКА носят формальный характер, а в сентябре она возвращается на работу в Международный олимпийский комитет (МОК).

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