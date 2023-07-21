Чемпионка мира Чен об Исинбаевой: "Почему вы к ней привязались?"

«У Исинбаевой есть дети. Они занимаются теннисом, на Тенерифе большое количество клубов и кортов.



Какие нормы она нарушила? Она сама в России занималась благотворительностью, вложила большие средства в волгоградскую школу легкой атлетики. Почему вы к ней привязались? Ни от кого она не отрекалась!» — сказала Чен.