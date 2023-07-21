Уткин об Исинбаевой: жить где угодно — это право, закрепленное в Конституции
Известный российский комментатор и журналист Василий Уткин в видео, опубликованном на его YouTube-канале, встал на защиту олимпийской чемпионки по прыжкам с шестом Елены Исинбаевой, заявив, что спортсменка — легенда российского спорта и заслужила право на частную жизнь.
«Вот она сейчас живет на Канарах, а раньше жила в Монако – ну и что, спрашивается? Вообще-то говоря, жить где угодно по мере сил – это право, которое закреплено в Конституции РФ у каждого гражданина. Вы об этом забыли, может быть, но, тем не менее, это так.
Разумеется, нужно помнить, что к поступкам публичных людей можно как угодно относиться, но вот наступает ли за это ответственность? Это уже вопрос соблюдения законов», — заявил Уткин.
12 июля издание El Digital Sur написало, что олимпийская чемпионка переехала жить в Испанию.
17 июля Исинбаева заявила, что удостоенные ею награды и воинское звание от спортивного общества ЦСКА носят формальный характер, а в сентябре она возвращается на работу в Международный олимпийский комитет (МОК).