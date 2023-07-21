Уткин об Исинбаевой: жить где угодно — это право, закрепленное в Конституции

«Вот она сейчас живет на Канарах, а раньше жила в Монако – ну и что, спрашивается? Вообще-то говоря, жить где угодно по мере сил – это право, которое закреплено в Конституции РФ у каждого гражданина. Вы об этом забыли, может быть, но, тем не менее, это так.



Разумеется, нужно помнить, что к поступкам публичных людей можно как угодно относиться, но вот наступает ли за это ответственность? Это уже вопрос соблюдения законов», — заявил Уткин.