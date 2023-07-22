В шахматном клубе судью и двух посетителей избили шахматной доской

В Санкт-Петербурге произошло нападение на главного судью и двух посетителей шахматного турнира, который проходил в клубе «Петровская ладья». Нападавший использовал в качестве оружия шахматную доску, сообщает «Фонтанка».

Больше всего пострадал судья Сергей Видякин, также являющийся администратором клуба. Он был доставлен в больницу в тяжёлом состоянии. Также пострадал сотрудник службы охраны.

Пока неизвестны причины нападения, но в клубе не исключают, что оно могло быть связано с недвижимостью. Якобы само помещение могло кого-то заинтересовать. Дополнительные подробности происшествия не сообщаются. В громком деле теперь будет разбираться полиция. Также неизвестно, был ли задержан злоумышленник.