Глава ФСБР Мамиашвили об Исинбаевой: зачем мы с цепи срываемся?

«У меня погоны полковничьи на самом видном месте лежат, и я хочу, чтобы мои потомки ими гордились, но я за танком не бегал, языков не брал. Какой из меня боевой офицер? Я решал задачи, которые ставило передо мной командование, на спортивной площадке. И Исинбаева тоже. Да, сказала неаккуратно, но мы-то зачем с цепи срываемся? Я не собираюсь выступать ничьим адвокатом, но мне понятно, что Елена имела в виду, говоря о «формальности» ее службы», — сказал Мамиашвили.