Госдума призвала спортивные федераций участвовать в испытаниях спортивной продукции

В Государственную Думу РФ внесён законопроект об участии спортивных федераций в испытаниях российской спортивной продукции.

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«В Комитете Госдумы по физической культуре и спорту был подготовлен законопроект о поддержке спортивной индустрии. 24 июля его внесли на рассмотрение», — говорится в пресс-релизе Госдумы.

Законопроект позволяет спортивным федерациям участвовать в испытаниях произведенной спортивной продукции российскими компаниями и формировать план её внедрения в жизнь. Министерство спорта России и органы исполнительной власти в регионах смогут формировать различные механизмы поддержки.

Спортивные федерации смогут участвовать в испытаниях произведенной продукции, а также будут иметь возможность давать производителям ответную реакцию.