$90.49+0.10100.36-0.29

Гонки дронов и лазерный бой включили в реестр видов спорта

Минспорт России включил гонки дронов (беспилотных воздушных судов) и лазерный бой во Всероссийский реестр видов спорта. Об этом пишет РИА «Новости».

Гонки дронов и лазерный бой включили в реестр видов спорта
© РИА Новости

Кроме того, видами спорта были признаны воздушная гимнастика, многоборье ГТО, брейкинг.

Эти спортивные дисциплины были включены в реестр видов спорта, которые не являются национальными, военно-прикладными и служебно-прикладными.

Реестр видов спорта, поддержка которых осуществляется на общероссийском уровне, также был расширен. В него внесли авиационные гонки и фиджитал-спорт.

Напомним, что фиджитал-игры - это соревнования, в основе которых лежит концепция «фиджитал» (physical+digital), объединяющая классический спорт и киберспорт или технологии дополненной (VR-/AR) реальности.

Главное о спорте
Больше новостей
Рамблер: главные новости