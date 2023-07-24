Гонки дронов и лазерный бой включили в реестр видов спорта

Минспорт России включил гонки дронов (беспилотных воздушных судов) и лазерный бой во Всероссийский реестр видов спорта. Об этом пишет РИА «Новости».

Кроме того, видами спорта были признаны воздушная гимнастика, многоборье ГТО, брейкинг.

Эти спортивные дисциплины были включены в реестр видов спорта, которые не являются национальными, военно-прикладными и служебно-прикладными.

Реестр видов спорта, поддержка которых осуществляется на общероссийском уровне, также был расширен. В него внесли авиационные гонки и фиджитал-спорт.