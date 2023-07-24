Гонки дронов и лазерный бой включили в реестр видов спорта
Минспорт России включил гонки дронов (беспилотных воздушных судов) и лазерный бой во Всероссийский реестр видов спорта. Об этом пишет РИА «Новости».
Кроме того, видами спорта были признаны воздушная гимнастика, многоборье ГТО, брейкинг.
Эти спортивные дисциплины были включены в реестр видов спорта, которые не являются национальными, военно-прикладными и служебно-прикладными.
Реестр видов спорта, поддержка которых осуществляется на общероссийском уровне, также был расширен. В него внесли авиационные гонки и фиджитал-спорт.
Напомним, что фиджитал-игры - это соревнования, в основе которых лежит концепция «фиджитал» (physical+digital), объединяющая классический спорт и киберспорт или технологии дополненной (VR-/AR) реальности.
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