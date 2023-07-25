РУСАДА может обратиться в суд для возвращения международного статуса

«РУСАДА в настоящее время имеет статус несоответствия Всемирному антидопинговому кодексу. У ВАДА есть вопросы к нашему федеральному законодательству. Некоторые статьи не соответствуют кодексу. Осенью мы уточним данный вопрос», — цитирует Логинову «РИА Новости Спорт» .

РУСАДА до сих пор не соответствует кодексу ВАДА, а поэтому её деятельность требует усиленного мониторинга.

9 мая по итогам исполкома ВАДА стало известно, что РУСАДА пока не соответствует Всемирному антидопинговому кодексу и продолжит оставаться в этом статусе до тех пор, пока не выполнит в полном объёме каждое из условий восстановления.