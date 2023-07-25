Популярный фитнес-блогер погиб при попытке поднять 204-килограммовую штангу

Известный спортивный блогер и фитнес-тренер Джастин Вики получил серьезную травму во время тренировки в одном из залов на острове Бали, сообщает портал kick-or-die.ru. К сожалению, этот несчастный случай стал фатальным для молодого спортсмена, которому было всего 33 года.

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По информации источников, Джастин попытался выполнить приседания со штангой с весом, превышающим 180 килограммов. Некоторые отмечают, что вес мог быть вплоть до 204 килограммов. Однако, в данной ситуации, у спортсмена был всего один помощник-страхующий, тогда как для такой нагрузки требуется как минимум два человека, чтобы обеспечить безопасность при выполнении упражнения.

По видео, записанному во время происшествия, видно, как Джастин Вики старается освободиться от штанги, но, к сожалению, не справляется с таким огромным весом, и штанга наносит ему серьезную травму. Спортсмен получил сильные повреждения позвоночника и шеи, после чего был экстренно доставлен в больницу. Однако несмотря на усилия медиков Джастин скончался 21 июля от перелома шеи и сдавливания важных нервов, соединяющих сердце с легкими, что привело к необратимым последствиям.

Известно, что за всего несколько недель до этой трагедии 5 июля Джастин уже снял видео, в котором демонстрировал это же упражнение, предупреждая о его опасности.