В Париже представили дизайн олимпийского факела

— Вопрос заключался в том, как превратить ценности Олимпиады в Париже в формы. Мы начали с идеи паритета, этого понятия совершенного равенства. Тогда мы задались вопросом, как придать форму равенству? Это стало принципом симметрии, — цитирует Матье Леаннера Inside the Games.

— Мы хотели что то не слишком золотистое, но все же теплое. Если бы вы смешали золотую, серебряную и бронзовую медали, вы бы получили цвет шампанского, — добавил он.

— Мы хотели сыграть на контексте, а контекст — это Париж, поэтому идея состоит в том, чтобы выразить идею Парижа через воду, конечно же, через реку Сену, которая протекает через Париж и станет главной сценой церемонии открытия, — объяснил Леаннер.

Всего будет изготовлено около 2 тысяч факелов, что почти в 6 раз меньше, чем для Олимпиады 2020 в Токио, и каждый из них будет повторно использован примерно десять раз в ходе эстафеты огня, чтобы уменьшить воздействие на окружающую среду. Эстафета по Франции пройдет с 8 мая 2024 года до церемонии открытия Игр 26 июля.