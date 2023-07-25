Валуев обратился к российским спортсменам с просьбой "следить за языком"

— Когда шла война во Вьетнаме, боксер Мухаммед Али посмел выступить против данной ситуации. Он превратился в политическую фигуру. Политики едва не погубили его карьеру. Он некоторое время ездил защищаться в Африку.



Теннис смотрят миллиарды. Поэтому выражение отношения к событиям в мире имеет цепную реакцию.



Спортсмен — средоточие внимания людей. Единичные случаи превращают в общий тренд. То же заявление Елены Исинбаевой. Спортсмены что то недопонимают. Но во время серьезных событий в мире надо им все же почитать что то серьезное о политике, а не только нечто гламурное.



Недавно сам я видел, что в сборной ребят инструктировали о провокациях. Некоторые восприняли это с ухмылкой. Ребята, следите за своим языком. Если вы говорите, то будьте добры, понимайте последствия, понимайте предмет того, о чем вы говорите. Или просто хотя бы молчите. Идеологическое оружие направлено против нашей страны. Если хоть одно мнение спортсмена не ложится в помощь нашей стране, то говорить на Западе будут только об этом одном спортсмене.



Спортсмен может куда то колыхнуться в плане конъюнктуры, чтобы обеспечить свое будущее. Тем не менее если ты немного поколебался в другую сторону, не значит, что у тебя появилась индульгенция на визы и пребывание и таблетка от осуждения за границей. Потому что мы всегда, какие бы политические взгляды ни выражали, на Западе будем чужаками, — сказал Валуев в эфире «Матч ТВ».