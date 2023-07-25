Валуев обратился к российским спортсменам с просьбой "следить за языком"

«Ребята, следите за языком. Если вы говорите, то понимайте последствия. Или просто молчите» — Валуев обратился к российским спортсменам
Депутат Госдумы Николай Валуев в эфире программы «Есть тема» на «Матч ТВ» призвал российских спортсменов на фоне идеологического противостояния с Западом более серьезно относиться к своим высказываниям.
Ранее легкоатлетка Елена Исинбаева сообщила, что в сентябре возобновит работу в Международном олимпийском комитете (МОК), а также отметила, что никогда не состояла в Вооруженных силах РФ, назвав имеющееся у нее звание майора «номинальным». Министр спорта РФ Олег Матыцин назвал недопустимым отношение Исинбаевой к собственному воинскому званию. Также министр отметил, что Елена представляет не Россию в МОК, а скорее МОК в России.
— Когда шла война во Вьетнаме, боксер Мухаммед Али посмел выступить против данной ситуации. Он превратился в политическую фигуру. Политики едва не погубили его карьеру. Он некоторое время ездил защищаться в Африку.
Теннис смотрят миллиарды. Поэтому выражение отношения к событиям в мире имеет цепную реакцию.
Спортсмен — средоточие внимания людей. Единичные случаи превращают в общий тренд. То же заявление Елены Исинбаевой. Спортсмены что то недопонимают. Но во время серьезных событий в мире надо им все же почитать что то серьезное о политике, а не только нечто гламурное.
Недавно сам я видел, что в сборной ребят инструктировали о провокациях. Некоторые восприняли это с ухмылкой. Ребята, следите за своим языком. Если вы говорите, то будьте добры, понимайте последствия, понимайте предмет того, о чем вы говорите. Или просто хотя бы молчите. Идеологическое оружие направлено против нашей страны. Если хоть одно мнение спортсмена не ложится в помощь нашей стране, то говорить на Западе будут только об этом одном спортсмене.
Спортсмен может куда то колыхнуться в плане конъюнктуры, чтобы обеспечить свое будущее. Тем не менее если ты немного поколебался в другую сторону, не значит, что у тебя появилась индульгенция на визы и пребывание и таблетка от осуждения за границей. Потому что мы всегда, какие бы политические взгляды ни выражали, на Западе будем чужаками, — сказал Валуев в эфире «Матч ТВ».
Исинбаева — двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом (она выигрывала золото на Играх в 2004 и 2008 годах), бронзовый призер Олимпиады 2012, многократная чемпионка мира, обладательница 28 мировых рекордов.
Пресс служба правительства Польши ранее сообщила, что пограничная служба не пустила 38 летнюю российскую теннисистку Веру Звонареву в страну для участия в турнире WTA «по соображениям государственной и общественной безопасности». Турнир категории WTA 250 проходит в Варшаве с 24 по 30 июля.
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«Ребята, следите за языком. Если вы говорите, то понимайте последствия. Или просто молчите» — Валуев обратился к российским спортсменам
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