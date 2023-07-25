Госдума займется идеологическими ориентирами спортсменов

— Разработать и реализовать комплекс мер по формированию идеологической, мировоззренческой составляющей ценностных ориентиров спортсменов. Совершенствовать подготовку спортсменов высокого класса и спортивного резерва для повышения конкурентоспособности российского спорта в условиях санкционного давления и попыток международной изоляции российского спорта со стороны недружественных государств. Усилить меры по повышению эффективности кадрового, научно методического обеспечения физкультурно спортивной деятельности, — говорится в тексте проекта Госдумы.

В марте 2023 года исполком Международного олимпийского комитета рекомендовал международным федерациям в случае допуска россиян до стартов осуществлять его индивидуально, в нейтральном статусе, без участия в командных видах, а также исключить участие спортсменов, связанных с силовыми структурами и выражавших поддержку СВО.