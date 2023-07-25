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Госдума рекомендовала реализовать комплекс мер по формированию идеологических ориентиров спортсменов

Государственная дума РФ рекомендовала министерству спорта страны реализовать комплекс мер по формированию идеологических ориентиров отечественных спортсменов.

Госдума займется идеологическими ориентирами спортсменов
© РИА Новости

— Разработать и реализовать комплекс мер по формированию идеологической, мировоззренческой составляющей ценностных ориентиров спортсменов.

Совершенствовать подготовку спортсменов высокого класса и спортивного резерва для повышения конкурентоспособности российского спорта в условиях санкционного давления и попыток международной изоляции российского спорта со стороны недружественных государств.

Усилить меры по повышению эффективности кадрового, научно методического обеспечения физкультурно спортивной деятельности, — говорится в тексте проекта Госдумы.

В марте 2023 года исполком Международного олимпийского комитета рекомендовал международным федерациям в случае допуска россиян до стартов осуществлять его индивидуально, в нейтральном статусе, без участия в командных видах, а также исключить участие спортсменов, связанных с силовыми структурами и выражавших поддержку СВО.