Глава МОК проверил на прочность кровати в Олимпийской деревне в Париже

Президент МОК Томас Бах во вторник, 25 июля, посетил Олимпийскую деревню в Париже. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу организации.

© Пресс-служба МОК

На представленных пресс-службой фотографиях Бах сидит на кровати в одной из комнат в Олимпийской деревне.

Кровать застелена одеялом с надписью Paris-2024, рядом с ней стоит тумбочка.

По данным агентства, кровать, на которой в желтом жилете и каске сидел глава МОК, изготовлена из картона, по той же технологии, что и мебель в Олимпийской деревне в Токио.