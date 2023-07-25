Глава МОК проверил на прочность кровати в Олимпийской деревне в Париже
Президент МОК Томас Бах во вторник, 25 июля, посетил Олимпийскую деревню в Париже. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу организации.
На представленных пресс-службой фотографиях Бах сидит на кровати в одной из комнат в Олимпийской деревне.
Кровать застелена одеялом с надписью Paris-2024, рядом с ней стоит тумбочка.
По данным агентства, кровать, на которой в желтом жилете и каске сидел глава МОК, изготовлена из картона, по той же технологии, что и мебель в Олимпийской деревне в Токио.
В пресс-службе отметили, что в ходе инспекционной поездки Бах посетил не только Олимпийскую деревню, но и ряд других объектов в Париже.
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