Матыцин: Россия и Африка совместно выступают против политизации спорта

Матыцин заявил, что Россия и Африка совместно выступают против политизации спорта
Россия и африканские страны совместными усилиями отстаивают равноправное отношение ко всем спортсменам и выступают против политизации спорта. Об этом заявил министр спорта России Олег Матыцин на сессии "Спорт: мост дружбы России и Африки" в рамках форума "Россия - Африка".
"За последние два года подписаны 10 меморандумов о сотрудничестве с нашими коллегами из африканских государств, - сказал Матыцин. - Впервые в министерстве была организована масштабная встреча с послами африканских стран. Мы считаем это очень важным элементом нашего сотрудничества, взаимодействия с министерством иностранных дел. По линии послов мы, скажем так, даем очень хороший сигнал африканским странами, что спорт сейчас - очень важная часть международной повестки".
"Мы неоднократно подчеркивали, что вместе с коллегами из африканских стран отстаиваем принципы неполитизации, недопущения дискриминации в спорте. Я очень рад и благодарен коллегам из африканских стран, что эта позиция всегда четко анонсируется на всех форумах", - добавил министр спорта.
В марте 2023 года исполком Международного олимпийского комитета рекомендовал допускать российских и белорусских атлетов исключительно в нейтральном статусе, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. Многие международные федерации до сих пор не выработали критерии возвращения россиян и белорусов на свои соревнования.