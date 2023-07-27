Матыцин: Россия и Африка совместно выступают против политизации спорта

"За последние два года подписаны 10 меморандумов о сотрудничестве с нашими коллегами из африканских государств, - сказал Матыцин. - Впервые в министерстве была организована масштабная встреча с послами африканских стран. Мы считаем это очень важным элементом нашего сотрудничества, взаимодействия с министерством иностранных дел. По линии послов мы, скажем так, даем очень хороший сигнал африканским странами, что спорт сейчас - очень важная часть международной повестки".