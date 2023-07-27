Двукратную олимпийскую чемпионку по прыжкам с шестом Елену Исинбаеву исключили из состава центрального штаба Народного фронта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Подчеркивается, что соответствующее решение приняли заочным голосованием.

Как утверждает собеседник агентства, данная мера была принята, в частности, в связи с тем, что спортсменка не участвовала в работе Народного фронта и центрального штаба движения.

Ранее глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что Исинбаева, являющаяся членом исполкома организации, дистанцировалась от нее и не появлялась там уже два года.