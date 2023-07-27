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Вяльбе о словах Исинбаевой: «Мне кажется, она просто глупая девочка. Конечно, такие выступления не одобряю»

Елена Вяльбе назвала Елену Исинбаеву «глупой девочкой».

Вяльбе назвала Исинбаеву «глупой девочкой»
© РИА Новости

В июле Исинбаева – двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом – заявила, что продолжит работу в Международном олимпийском комитете (МОК), назвав при этом «чисто номинальным» свое звание майора.

«Мне сложно оценивать ситуацию вокруг Исинбаевой с точки зрения исполкома Олимпийского комитета России (ОКР), я такой же член, как и она. Но на самом деле видела ее там, кажется, раза два в жизни. Появится ли она на заседаниях в будущем, мне как-то безразлично.

Что касается ее высказываний, то ничего особо про них не думаю. Хотя, конечно, такие выступления не одобряю. Мне кажется, она просто глупая девочка», – сказала Вяльбе, которая является трехкратной олимпийской чемпионкой и возглавляет Федерацию лыжных гонок России (ФЛГР).

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