В России объяснили идею пригласить украинских спортсменов на Игры дружбы

«Вопрос в том, допустит ли их федерация и Министерство спорта Украины. Но я согласен с Олегом Васильевичем [Матыциным], мы будем ждать спортсменов и из Украины тоже. И уж точно им ничего не грозит. Им будет обеспечена полная безопасность», — заключил он.