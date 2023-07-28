Глава ОКР прокомментировал скандал с россиянкой и украинкой на ЧМ по фехтованию

«Скандал на чемпионате мира по фехтованию стал, по сути, отправной точкой истории выхолащивания олимпийского движения. Это, увы, не какой-то сбой или «тренд», а целенаправленный, как оказалось, процесс, который формировался последний год, но его пытались скрыть за цветастой риторикой о мнимом равенстве спортсменов всех стран и солидарности.



Вчерашнее заявление главы МОК после дисквалификации украинской спортсменки, причём в соответствии с правилами Международной федерации фехтования — а FIE — это автономная организация, — ещё раз наглядно показало всю двуличность так называемых рекомендаций, критериев и параметров. Но, самое главное, вскрыло истинное отношение к происходящему в спортивном мире со стороны головной олимпийской организации.



Одна спортсменка вместо рукопожатия тычет в другую саблей, и за это президент МОК требует проявить к ней чуткость и деликатность. На другую спортсменку, поступившую благородно и по правилам, несмотря на демарш соперницы, в это время начинают сыпаться угрозы жизни и оскорбления, унижающие её честь и достоинство. Но к ней проявлять чуткость и деликатность поводов МОК не находит.



Да и откуда им взяться, если до этого тысячи граждан России и Беларуси олимпийские чиновники без малейших колебаний вытравили из мирового спорта. Как в этом случае с чуткостью и деликатностью? Сейчас нам невольно, но наглядно показали то отношение, с которым предстоит столкнуться абсолютно любому россиянину на международных соревнованиях после всех отсевов по национальному признаку.



Анна Смирнова это испытала на себе, и, к огромному сожалению, такова новая объективная реальность. В ней оправдываются и поощряются любые антироссийские демарши, ну а для всего остального — есть озабоченность, рекомендации и санкции. «Своим — всё, остальным — закон!»? Маски сброшены, масок больше нет, можно уж даже не имитировать улыбки. Добро пожаловать в тот самый нейтральный статус. Оруэлл бы вдохновился», — написал Поздняков в своём телеграм-канале.