FIE отменит рукопожатия после инцидента с Харлан на чемпионате мира

Международная федерация фехтования (FIE) отменит рукопожатия по окончании поединков после скандала с украинской саблисткой Ольгой Харлан на чемпионате мира в Милане. Об этом пишет обозреватель Маттиа Кьюзано в статье для La Repubblica.

Правила FIE, формировавшиеся на протяжении десятилетий, предполагают обязательное рукопожатие между соперниками после поединка.

На фоне скандала они будут изменены. В частности, вместо рукопожатий спортсменам будет позволено поприветствовать друг друга на расстоянии.

«Это позволит украинцам не приближаться к россиянам, даже если они выступают в нейтральном статусе», - пояснил автор статьи.

Напомним, что Харлан после поединка с россиянкой Анной Смирновой не только не пожала ей руку, но и сделала угрожающий жест в сторону соперницы. Судьи дисквалифицировали украинскую спортсменку.

После этого в СМИ и социальных сетях разгорелся сильный скандал. Фанаты Харлан угрожали юной российской спортсменке расправой. Кроме того, резкой критике подверглись судьи и федерация в целом.