Поздняков призвал «некомпетентных депутатов» не давать советы олимпийцам

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков в своем Telegram-канале призвал депутатов Госдумы отказаться от популизма в вопросах спорта.

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Президент ОКР отреагировал на заявления главы партии «Справедливая Россия - За правду» Сергея Миронова, который назвал поведение российских спортивных чиновников «бюрократическим мазохизмом».

Поздняков предложил депутатам «не подавать советы космического масштаба в вопросах, в которых они совершенно некомпетентны». Выход России из Олимпийского движения будет на руку тем, кто добивается изоляции страны на международной арене, считает президент ОКР.